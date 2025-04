AZERTAC gewinnt Wettbewerbe

Baku, 28. April, AZERTAC

Am Montag, dem 28. April, fand im Gülüstan-Palast in Baku eine Konferenz zum Thema „Auswirkungen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz auf Arbeit und Arbeitsmarkt“ statt. Die Veranstaltung war dem Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie dem 120-jährigen Jubiläum des ersten kollektiven Arbeitsvertrags gewidmet.

Im Rahmen der Konferenz wurden die Gewinner der Wettbewerbe „Effiziente Zusammenarbeit bei der Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds“ und „Erfolgreicher kollektiver Arbeitsvertrag“ geehrt.

Unter den Ausgezeichneten war auch die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC). Si erhielt ein Diplom. Es wurde dem Vorstandsvorsitzenden der Agentur, Vügar Aliyev, überreicht.