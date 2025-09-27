AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku

Baku, 27. September, AZERTAC

Fünf Jahre sind seit dem Beginn des Vaterländischen Krieges vergangen, der in die militärische Geschichte Aserbaidschans mit goldenen Buchstaben eingegangen ist. Unser Volk gedenkt mit tiefem Respekt der tapferen Söhne und Töchter Aserbaidschans, die ihr Leben für die territoriale Integrität und Souveränität unseres Vaterlandes geopfert haben. Anläslich des Gedenktages am 27. September besuchte auch das AZERTAC-Kollektiv den Siegespark in Baku, legte frische Blumen vor dem Denkmal nieder und ehrte die Helden des Vaterländischen Krieges.

Laut dem Dekret des Präsidenten Ilham Aliyev vom 3. Dezember 2020, das die fortlaufende Entwicklung dieses Projekts vorsieht, wird ein Museum im Komplex entstehen, das den Weg zum historischen Sieg bei der Befreiung unserer Gebiete und den heroischen Kampf der Soldaten und Offiziere sowie aller Märtyrer des Vaterländischen Krieges dokumentiert. Das Siegesmuseum wird zur Bewahrung des Andenkens an die gefallenen Soldaten errichtet, und jeder Märtyrer des Vaterländischen Krieges wird dort namentlich verzeichnet. Die dort gesammelten Exponate werden erneut den Mut der Soldaten und Offiziere sowie die Entschlossenheit unseres Volkes im Kampf um die Befreiung unserer von der Besatzung befreiten Gebiete verdeutlichen.