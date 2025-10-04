AzMIU wird Mitglied internationalen Hochschulkonsortiums

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Architektur- und Bauuniversität (AzMIU) wurde auf dem BRAUIC-Forum in Almaty (Kasachstan) offiziell in das internationale Konsortium der Architekturuniversitäten im Rahmen der „One Belt, One Road“-Initiative aufgenommen.

AzMIU ist damit die erste und einzige Universität Aserbaidschans, die diesem Netzwerk angehört, dem derzeit 91 Hochschulen aus 39 Ländern angehören.

Die Mitgliedschaft gilt als bedeutender Schritt zur Stärkung des internationalen Ansehens von AzMIU und zur weiteren Integration Aserbaidschans in globale Bildungs- und Forschungsplattformen.