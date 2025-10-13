Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Am 13. Oktober traf der aserbaidschanische Vizepremier Schahin Mustafayev in Baku mit seinem russischen Amtskollegen Alexei Overchuk zusammen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Russland in verschiedenen Bereichen.

Beide Seiten verwiesen auf offizielle Zahlen, wonach das Handelsvolumen zwischen den Ländern im Jahr 2024 um mehr als 10 Prozent gestiegen sei und auch 2025 ein positives Wachstum zeige. In den ersten acht Monaten dieses Jahres habe der bilaterale Handel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent zugenommen und 3,35 Milliarden US-Dollar erreicht.

Zudem wurde betont, dass der Güterverkehr entlang des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors in diesem Jahr um 8,3 Prozent gestiegen sei.

Beide Seiten zeigten sich zufrieden mit der erfolgreichen Umsetzung gemeinsamer Projekte und erörterten die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Industrie, Verkehr, Transit, Energie, Zollwesen und anderen Bereichen.