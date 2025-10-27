Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Der britische Formel-Eins-Fahrer Lando Norris hat den Großen Preis von Mexiko gewonnen.

Mit dem Sieg kehrte Norris zurück an die Spitze der Gesamtwertung. Charles Leclerc aus Monaco kam im Rennen auf Platz zwei, Weltmeister Max Verstappen belegte den dritten Rang.

Der Rheinländer Nico Hülkenberg schied wegen technischer Schwierigkeiten an seinem Rennwagen aus.