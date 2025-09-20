Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte

Nachitschewan, 20. September, AZERTAC

Ein Bus von Nachitschewan nach Baku ist in eine Schlucht gestürzt.

Bei dem verunglückten Bus handelt es sich um einen Passagierbus, der in Richtung Nachitschewan–Baku unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 15 Fahrgäste sowie der Busfahrer verletzt.

Sie wurden ins Krankenhaus der Autonomen Republik Nachitschewan eingeliefert.

Wie ein regionaler AZERTAC-Korrespondent von berichtet, ereignete sich der Vorfall im Abschnitt der Nachitschewan-Sadarak-Hauptstraße, die durch das Gebiet des Dorfes Khok im Bezirk Kangarli verläuft.

Polizei- und Katastrophenschutzkräfte wurden an den Unfallort entsandt.