COP29: Initiative für erneuerbare Energien in Afrika

Baku, 22. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 22. November hat im Rahmen der Klimakonferenz COP29 in Baku eine Veranstaltung zum Thema „Initiative für erneuerbare Energien in Afrika“ statt.

Im Rahmen der Veranstaltung gab Malamine Badiane, ein Klimaaktivist aus Senegal Einblicke in verschiedene Programme, die in zehn afrikanischen Ländern verwirklicht werden, um den Klimawandel zu bekämpfen und das Leben der lokalen Gemeinden zu verbessern.

Bei der Veranstaltung diskutierte man das Thema „Generationenübergreifende Solidarität: Was erwartet uns nach der COP?“.