Cristiano Ronaldo: Sohn debütiert für Portugals U16-Team
Baku, 31. Oktober, AZERTAC
Es sind gewaltige Fußstapfen, in die Cristiano Ronaldo Dos Santos Júnior tritt. Er ist der älteste Sohn von Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo. Schritt für Schritt wagt sich der 15-Jährige im Schatten seines Vaters weiter vor. Nun hat er einen weiteren Meilenstein erreicht: sein erstes Spiel in der portugiesischen U16-Nationalmannschaft.
90 Minuten lang musste „Cristianinho“ auf der Bank ausharren. Erst zur Nachspielzeit wurde er eingewechselt. Portugal gewann 2:0 gegen die Türkei.
Junior feiert sein Debüt bei der U16 mehr als 24 Jahre nach dem Debüt seines Vaters.
Nicht nur in der Nationalmannschaft orientiert sich der Mini-Ronaldo an seinem Vater. Auf Vereinsebene spielt er in Saudi-Arabien für Al-Nassr FC, den Klub, bei dem auch sein Vater unter Vertrag steht.
International treten Cristiano dos Santos und seine U16-Teamkollegen als Nächstes gegen Wales und England an. Dann vielleicht mit etwas mehr Spielzeit für den Ronaldo-Sprössling.
