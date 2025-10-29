Erdbeben in Schirvan

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Stadt Schirvan ist von einem Erdbeben der Stärke 3,0 erschüttert worden.

Nach Angaben des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan wurde das Beben am Mittwoch, um 16:22 Uhr (Ortszeit) registriert.

Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 21 Kilometern, 33 Kilometer östlich der Station Schirvan, hieß es.