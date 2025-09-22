Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

UMWELT

Erstes offizielles Schwimmen seit 1927 – Hunderte Menschen wagen sich in Chicago River

Erstes offizielles Schwimmen seit 1927 – Hunderte Menschen wagen sich in Chicago River

Baku, 22. September, AZERTAC

Die US-Stadt Chicago hat einen Erfolg im Umweltschutz gefeiert. Organisiert von der Initiative “A Long Swim” gingen Hunderte Menschen im Chicago River schwimmen, wie die “New York Times” und der “Guardian” berichten. Was banal klingt, sei das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und das erste offizielle Schwimmen im Fluss seit 1927. Denn der Chicago River galt als stark verschmutzt, als Teil der Abwasserkanäle der Stadt.

“Dieses Baden steht für all die Arbeit, die wir in den vergangenen 50 Jahren geleistet haben, um unsere Flüsse zu verbessern”, sagte Margaret Frisbie, eine der Mitwirkenden, dem “Guardian”. “Es zeigt, dass wir das Schicksal unserer Natur verändern und etwas Gutes tun können.”

Chicago River war Müllhalde der Stadt - Der Chicago River war einst ein Symbol ökologischer Verwüstung: Abwasser wurde direkt in den Fluss gepumpt, Schlachthäuser entluden Kadaver in den Fluss. Bereits im Jahr 1900 ergriff die Stadt die außergewöhnliche Maßnahme, die Fließrichtung des Chicago Rivers mithilfe von Kanälen und Schleusen umzukehren. Denn das Wasser aus dem Fluss drohte, die Trinkwasserquelle Lake Michigan zu verseuchen.

2004 entleerte der Fahrer eines Reisebusses den Abwassertank von einer Brücke aus in den Fluss – direkt über einem Boot voller architekturinteressierter Passagiere, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Den Berichten zufolge hat die Stadt seitdem jedoch mehrere Jahrzehnte Arbeit in die Erneuerung und Reinigung des Flusses gesteckt. Und mit dem sauberen Wasser kehrten einige Fischarten, Biber und sogar Schnappschildkröten zurück. Während vor einigen Jahrzehnten Wohngebäude zur Flussseite hin keine Fenster hatten, gibt es nun eine Uferpromenade. “Die Menschen wollen am Fluss arbeiten und leben”, sagte Frisbie dem “Guardian”.

Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten jedoch einige Gesetze zum Umweltschutz wieder aufgehoben und den Zugang zu Fördergeldern erschwert.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
  • 22.09.2025 [12:58]

Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

Vor UNO-Klimakonferenz: EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035
  • 19.09.2025 [13:48]

Vor UNO-Klimakonferenz: EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035

Mindestens 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimawandel
  • 17.09.2025 [19:36]

Mindestens 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimawandel

COP29-Präsidentschaft organisiert hochrangiges Ministertreffen zu Afrikas Klimaherausforderungen
  • 06.09.2025 [23:17]

COP29-Präsidentschaft organisiert hochrangiges Ministertreffen zu Afrikas Klimaherausforderungen

Klimawandel: Riesiger Eisberg verschwindet wegen Erderwärmung "in wenigen Wochen"
  • 03.09.2025 [15:27]

Klimawandel: Riesiger Eisberg verschwindet wegen Erderwärmung "in wenigen Wochen"

Eröffnung des COP29-Klimawandel-Sommercamps in Schamachi
  • 26.08.2025 [13:03]

Eröffnung des COP29-Klimawandel-Sommercamps in Schamachi

Rumänische Zeitung "Adevărul": Wasserstand des Kaspischen Meeres sinkt drastisch
  • 23.08.2025 [17:17]

Rumänische Zeitung "Adevărul": Wasserstand des Kaspischen Meeres sinkt drastisch

Erdbeben in Tartar
  • 19.08.2025 [12:10]

Erdbeben in Tartar

52 Millionen Hektar Natur im Amazonas in 40 Jahren zerstört
  • 14.08.2025 [11:41]

52 Millionen Hektar Natur im Amazonas in 40 Jahren zerstört

Erstes offizielles Schwimmen seit 1927 – Hunderte Menschen wagen sich in Chicago River

  • [15:59]

Bildungsminister Amrullayev: Aserbaidschanische Schule wird ab dem nächsten Schuljahr in Istanbul eröffnet

  • [15:41]

Präsident Ilham Aliyev: Die Strafverfolgungsbehörden gelten ebenfalls als Wächter der staatlichen Souveränität

  • [13:01]

Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

  • [12:58]

Präsident: Heute hat sich Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan zu einem langanhaltenden stabilen Trend entwickelt

  • [12:52]

Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert

  • [12:45]

Präsident: Unsere Energiepolitik spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Position Aserbaidschans

  • [12:39]

Präsident Ilham Aliyev: Günstige geographische Lage Aserbaidschans macht unser Land zu einem strategischen Zentrum der regionalen Wirtschaftspolitik

  • [12:32]

Präsident Ilham Aliyev: Die aserbaidschanische Wirtschaft steht auf solidem und fundamentalem Fundament

  • [12:28]

Fußball-Bundesliga: Siege für Dortmund und Union Berlin, Unentschieden zwischen Leverkusen und Mönchengladbach

  • [12:22]

Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft

  • [12:20]

Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor

  • [12:16]

Erstes Aserbaidschanische Internationale Investitionsforum in Baku eröffnet

  • [12:10]

Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich

  • [11:05]

Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [18:09]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

  • 21.09.2025 [17:57]

Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert

  • 21.09.2025 [17:56]

Aserbaidschan nimmt erstmals am internationalen Gesangswettbewerb „Silk Way Star“ in Astana teil

  • 21.09.2025 [17:16]

Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister

  • 21.09.2025 [17:01]

Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [16:51]

WM in Zagreb: Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer erneut im Finale

  • 21.09.2025 [12:57]

Formel 2: Sieger des Hauptrennens des Grand Prix von Aserbaidschan steht fest

  • 21.09.2025 [12:34]

Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025

  • 21.09.2025 [12:23]

Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 20.09.2025 [23:23]

Türkisches Verteidigungsministerium gratuliert Aserbaidschan zum Tag der staatlichen Souveränität

  • 20.09.2025 [19:36]

Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet

  • 20.09.2025 [19:25]

29 weitere binnenvertriebene Familien in Kelbadschar erhalten Wohnungsschlüssel

  • 20.09.2025 [19:18]

Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte

  • 20.09.2025 [19:03]

Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku

  • 20.09.2025 [18:56]

Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf

  • 20.09.2025 [18:40]

Präsident Paul Kagame: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Ruanda und Aserbaidschan

  • 20.09.2025 [17:31]

Präsident von Aserbaidschan: Ruanda unterstützte unsere zahlreichen Initiativen zur Stärkung der Solidarität in der Bewegung der Blockfreien

  • 20.09.2025 [17:28]

Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“

  • 20.09.2025 [17:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Ruanda sind gute Partner und Freunde

  • 20.09.2025 [17:05]
Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

  • 20.09.2025 [16:15]

Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan

  • 20.09.2025 [15:58]
Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet

  • 20.09.2025 [15:25]

Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku

  • 20.09.2025 [15:22]

Große Rückkehr: Weitere 29 ehemalige binnenvertriebene Familien kehren nach Kelbadschar zurück

  • 20.09.2025 [15:11]

In Ordubad Schnee gefallen

  • 20.09.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Ruandas Präsident besucht Märtyrerallee in Baku

  • 20.09.2025 [12:52]

F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

  • 20.09.2025 [12:43]

Präsident von Ruanda Paul Kagame besucht Ehrenmal und ehrt Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev

  • 20.09.2025 [12:33]

Mehriban Aliyeva postet zum Tag der Nationalen Souveränität

  • 20.09.2025 [12:04]

20. September – Tag der Städte Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara

  • 20.09.2025 [11:04]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt

  • 20.09.2025 [10:50]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Tag der staatlichen Souveränität

  • 20.09.2025 [10:25]

AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos

  • 19.09.2025 [23:34]

Formel-1-GP von Aserbaidschan 2025: Siegerpokal dem „Land der Feuer“ gewidmet

  • 19.09.2025 [20:42]

Baku und Kuala Lumpur erörtern Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [20:27]

Aserbaidschans Außenminister trifft neue französische Botschafterin

  • 19.09.2025 [20:15]

Ruandas Präsident Paul Kagame zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 19.09.2025 [20:07]

Präsident Ilham Aliyev: Jüdische Gemeinde hat einen besonderen Platz in Aserbaidschan

  • 19.09.2025 [19:36]

Qualifying: Crawford sichert sich Pole Position in Baku nach spätem Rotem Flagge

  • 19.09.2025 [19:18]

Lewis Hamilton gewinnt 2. Training des Aserbaidschan Grand Prix

  • 19.09.2025 [18:13]

2. Freies Training in Baku zum F1-GP von Aserbaidschan begonnen

  • 19.09.2025 [17:03]

Formel-1-Piloten bereiten in Baku Qutab zub- FOTOS

  • 19.09.2025 [16:19]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Amerikanischer Pilot gewinnt Qualifying

  • 19.09.2025 [15:58]

Formel-2: In Baku Qualifying begonnen

  • 19.09.2025 [15:55]

Lando Norris gewinnt 1. Freies Training in Baku

  • 19.09.2025 [15:32]

Mittelmeer: Türkei und Ägypten halten gemeinsame Militärübungen ab

  • 19.09.2025 [14:40]

Vor UNO-Klimakonferenz: EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035

  • 19.09.2025 [13:48]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 10 Dollar gestiegen

  • 19.09.2025 [12:56]

Niedrige Ölpreise an den Weltbörsen

  • 19.09.2025 [12:27]

Preis für aserbaidschanisches Öl gesunken

  • 19.09.2025 [11:11]

Freies Training der Formel 2 in Baku gestartet

  • 19.09.2025 [10:54]

 Formel 1 Baku 2025: Alle Termine im Überblick

  • 19.09.2025 [10:41]

Aserbaidschan und EU erörtern Entwicklung wirtschaftlicher Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [10:23]

Aserbaidschan und EU erörtern bestehende Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [10:16]

USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen

  • 19.09.2025 [10:05]

Frankreich: 500.000 Menschen beteiligten sich an landesweiten Protesten

  • 19.09.2025 [10:00]

Serbien gibt Sonderbriefmarken zum 140. Geburtstag von Uzeyir Hajibeyli heraus

  • 18.09.2025 [20:20]

Sonderbeauftragter: Bis Ende des Jahres sollen 1.552 Familien nach Chodschawänd zurückkehren

  • 18.09.2025 [20:06]

EU-Erweiterungskommissarin würdigt Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in befreiten Gebieten Aserbaidschans

  • 18.09.2025 [19:46]

Agentur für Medienentwicklung Aserbaidschans hält ihre ordentliche Sitzung des Aufsichtsrats ab

  • 18.09.2025 [19:35]

Premierminister Ali Asadov hebt Bedeutung des Sangesur-Korridors beim Treffen der OTS-Mitgliedstaaten in Bischkek hervor

  • 18.09.2025 [18:17]

In Nachitschewan wird Denkmal für hervorragenden Architekten Adschami Nachitschewani errichtet – ERLASS

  • 18.09.2025 [16:59]

Malaysias Premierminister: Aserbaidschans Erfolge erfreuen uns

  • 18.09.2025 [16:35]

Berühmte Formel-1-Fahrer im Paddock

  • 18.09.2025 [16:28]

Europäische Kommissarin für Erweiterung besucht Aghdam

  • 18.09.2025 [16:04]

Aserbaidschans Premierminister trifft Präsident Sadyr Schaparow

  • 18.09.2025 [15:32]

Trump-Besuch: US-Unternehmen kündigen hohe Milliarden-Investitionen in Großbritannien an

  • 18.09.2025 [14:50]

Pennsylvania: Bewaffneter tötet drei US-Polizisten

  • 18.09.2025 [14:15]

Dänemark kauft erstmals Langstrecken-Präzisionswaffen

  • 18.09.2025 [13:50]

Großbritannien: Staatsbankett zu Ehren Trumps auf Schloss Windsor

  • 18.09.2025 [13:18]

Nachitschewan-Teppich aus dem 18. Jahrhundert wird aus Italien nach Aserbaidschan überführt

  • 18.09.2025 [12:55]
Präsident Ilham Aliyev empfängt EU-Kommissarin für Erweiterung VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt EU-Kommissarin für Erweiterung VIDEO

Geheimnisvoller historischer Ort – Höhlenkomplex Keschtschidagh VIDEO

Geheimnisvoller historischer Ort – Höhlenkomplex Keschtschidagh VIDEO

Goldpreis auf dem Weltmarkt um über 39 US-Dollar gesunken

  • 18.09.2025 [12:02]

Rohölpreise an den Weltbörsen gesunken

  • 18.09.2025 [12:00]
Grüner Teppich auf dem Felsen – Wasserfall Mamirli VIDEO

Grüner Teppich auf dem Felsen – Wasserfall Mamirli VIDEO

Preis für aserbaidschanisches Erdöl nähert sich 71 US-Dollar

  • 18.09.2025 [11:56]

Aserbaidschanische Delegation trifft sich in Dubai mit Vertretern der Organisation „PostEurop“

  • 18.09.2025 [09:52]

Aserbaidschan und die Türkei erörtern Kooperationsmöglichkeiten im Textilsektor

  • 18.09.2025 [09:48]

Champions League: Bayern starten mit Sieg gegen Chelsea London

  • 18.09.2025 [09:35]

Selenskyj: Ein Jahr Krieg kostet 120 Milliarden US-Dollar

  • 18.09.2025 [09:33]