Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku

Baku, 20. September, AZERTAC

Weltmeister Max Verstappen hat seinen Höhenflug auch im völlig chaotischen Qualifying von Baku fortgesetzt und die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan erobert.

Der Red-Bull-Pilot setzte sich am Samstag vor Williams-Fahrer Carlos Sainz und Liam Lawson (Racing Bulls) durch, schon das vergangene Rennen in Monza hatte Verstappen von der Pole Position gewonnen.

Die Zeitenjagd wurde durch starken Wind erschwert, der zu zahlreichen Unfällen führte. Insgesamt sechsmal war das Qualifying mit Roter Flagge unterbrochen - Rekord für die Formel 1.

Der Große Preis von Aserbaidschan wird am 21. September abgeschlossen.