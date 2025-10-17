Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

In Kennedy Park, einem der beliebtesten Reisenziele in der peruanischen Hauptstadt Lima, wurde eine Fotoausstellung mit dem Titel „Entdecke Aserbaidschan“ eröffnet.

An der Veranstaltung nahmen Carlos Canales Anchorena, Bürgermeister des Stadtteils Miraflores in Lima, Yorel Kira Alcarraz Aguero, Mitglied der peruanisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe und Abgeordneter des peruanischen Parlaments, Vertreter des diplomatischen Korps sowie weitere Amtsträger teil.

Bei seiner Eröffnungsrede betonte Bürgermeister Carlos Canales Anchorena die Bedeutung der Ausstellung. Er hob hervor, dass diese Initiative einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des kulturellen Dialogs zwischen Peru und Aserbaidschan leisten werde.

Im Namen des aserbaidschanischen Botschafters in Peru, Mammad Talibov, informierte die Botschaftsvertreterin Gultan Gafgazli-Novruzova die Gäste über die reiche Kultur Aserbaidschans, sein touristisches Potenzial, die nationale Küche, Musik, Tänze sowie über die Denkmäler, die in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurden.

Auch der peruanische Abgeordnete Kira Alcarraz unterstrich die Bedeutung der Vertiefung der kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Anschließend besichtigten die Gäste die Ausstellung und erhielten ausführliche Informationen zu den einzelnen Fotografien.

Die Ausstellung zeigt beeindruckende Aufnahmen von der natürlichen Schönheit Aserbaidschans, seinen historischen Denkmälern, traditionellen Tänzen und der nationalen Küche.

Die Veranstaltung stieß bei der lokalen Bevölkerung und Touristen auf großes Interesse. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober geöffnet.