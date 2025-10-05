GUS-Spiele: Heute kämpfen fünf aserbaidschanische Boxer um Gold

Jewlach, 5. Oktober, AZERTAC

Heute finden bei den GUS-Spielen die Finalkämpfe im Boxen der Jungen statt. Fünf aserbaidschanische Athleten – Gardasch Rahimov (46 kg), Ali Aliyev (48 kg), Ali Abasli (52 kg), Schahin Aslanov (60 kg) und Safdar Mammadzade(+80 kg) – stehen im Ring im Kampf um Gold.

Zuvor hatten neun weitere aserbaidschanische Boxer das Halbfinale erreicht und Bronze gewonnen.