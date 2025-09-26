Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Baku, 26. September, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen wurde am 26. September fortgesetzt.

Ihnen würden zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk vorgeworfen. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung ordnete der vorsitzende Richter Z. Aghayev an, dem Angeklagten Davit Babayan die Mitteilung über seine Rechte und Pflichten in aserbaidschanischer und russischer Sprache zu übergeben. Das Dokument wurde dem Angeklagten überreicht (beim vorherigen Verhandlungstermin hatte D. Babayan darum gebeten, diese Mitteilung in beiden Sprachen zu erhalten).

Anschließend wurde die Gerichtsverhandlung mit der Verlesung von Dokumenten zum Verfahren fortgesetzt.

Vor Gericht wurden Unterlagen im Zusammenhang mit der Tötung des Nationalhelden der Republik Aserbaidschan Ibrahimov Mübariz Aghakaim oglu sowie der ebenfalls mit der Medaille „Für Tapferkeit“ ausgezeichneten Personen Abdullayev Ahmad Hüseynagha oglu und Ahmadov Farid Güloghlan oglu sowie weiterer Personen verlesen.

Darüber hinaus wurden auch Dokumente zur Tötung von Bayramov Parviz Alimahir oglu und zur Verletzung von Raschidov Mammad Sachavat oglu, Ibrahimov Agil Vahid oglu, Mammadov Tural Aghabala oglu, Schamil Alvan oglu Aliyev sowie Aliyeva Rugiyyə Rüstam gizi bekanntgegeben.

Der Angeklagte Davit Ishkhanyan wandte sich während der Verhandlung an das Gericht mit der Bitte, ihm während der Pause ein vertrauliches Gespräch mit seinem Verteidiger zu gestatten. Der Vorsitzende gab dem Antrag statt und teilte dem Angeklagten mit, dass er sich in der Pause vertraulich mit seinem Anwalt beraten dürfe.

Im Anschluss wurden weitere Dokumente im Rahmen des Strafverfahrens verlesen.

Dabei ging es auch um die Tötung von Schahkaramov Aghadadasch Schahkaram oglu sowie Aghayev Ruslan Gabil oglu, um Verletzungen von Soldaten der Militäreinheit mit der Bezeichnung „N“ am 22. Juli 2015, sowie um Verletzungen von Aliyeva Müschgünaz Asgar gizi, Ahmadova Madina Asgar qızı und Aliyeva Zahra Samir gizi. Ebenso wurden Dokumente zu Verletzungen von Mammadov Anar Yaschar oglu und Ahmadov Fuad Schameddin oglu infolge einer Minenexplosion sowie zu weiteren Vorfällen verlesen.

Des Weiteren wurde ein Teil der Dokumente im Zusammenhang mit den Ereignissen des April 2016 (auch bekannt als die Aprilkämpfe – Anm. d. Red.) bekanntgegeben. Eines der verlesenen Dokumente bezog sich auf den Beschuss am 2. April 2016 durch die armenischen Streitkräfte im Gebiet Tartar-Aghdam, bei dem Soldaten einer Militäreinheit mit der Bezeichnung „N“ getötet oder verletzt wurden. Dem Dokument zufolge beschossen armenische Einheiten die Stellungen der aserbaidschanischen Armee sowie zivile Siedlungen in den Richtungen Aghdara, Tartar-Aghdam intensiv mit großkalibrigen Waffen und Artillerie, was zu Todesopfern und Verletzungen führte.

Gleichzeitig mit den Dokumenten wurden auch mehrere Fotografien dem Gericht vorgelegt und gezeigt.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 29. September angesetzt.

Sie sollen im Rahmen des Angriffskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan schwerwiegende Straftaten begangen haben. Dieser Krieg wurde unter direkter Leitung und aktiver Beteiligung hochrangiger Vertreter des armenischen Staates geplant, zentral organisiert und durchgeführt. Zu den verantwortlichen Hauptakteuren zählen unter anderem Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles. Sie sollen dabei auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Befehle sowie durch materielle, technische und personelle Unterstützung gehandelt haben – mit direkter Kontrolle durch staatliche Organe, Streitkräfte und illegale bewaffnete Gruppen Armeniens.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie der sogenannten „Republik Bergkarabach“ und deren bewaffneten Formationen beteiligt zu haben. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem:

Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan.

Die Anklagepunkte sind vielfältig und schwerwiegend. Sie umfassen unter anderem folgende Artikel des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan:

∙ Artikel 100 – Führen eines Angriffskrieges

∙ Artikel 102 – Angriffe auf international geschützte Personen/Einrichtungen

∙ Artikel 103 – Völkermord

∙ Artikel 105–107, 109–110 – Ausrottung, Zwangsumsiedlung, Verfolgung, gewaltsame Einführung

∙ Artikel 112–115, 116, 118 – Freiheitsberaubung, Folter, Kriegsverbrechen, Plünderung

∙ Artikel 120 – Vorsätzlicher Mord

∙ Artikel 192, 214, 214-1 – Illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung

∙ Artikel 218, 228, 270-1 – Bildung krimineller Vereinigungen, illegaler Waffenbesitz, Gefährdung der Luftsicherheit

∙ Artikel 277, 278, 279 – Attentate auf Amtsträger, gewaltsame Machtübernahme, Bildung illegaler bewaffneter Gruppen

Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben
  • 27.09.2025 [21:19]

Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben

Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut
  • 27.09.2025 [21:00]

Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut

Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
  • 27.09.2025 [20:58]

Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt

AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku
  • 27.09.2025 [19:45]

AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku

Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
  • 27.09.2025 [18:12]

Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“

Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO
  • 27.09.2025 [11:14]

Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

In Münchens Stadtzentrum Fotoausstellung zum Thema “Minenopfer in Aserbaidschan” eröffnet
  • 27.09.2025 [09:00]

In Münchens Stadtzentrum Fotoausstellung zum Thema “Minenopfer in Aserbaidschan” eröffnet

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September
  • 27.09.2025 [00:26]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September
  • 27.09.2025 [00:22]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September

Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben

  • [21:19]

Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut

  • [21:00]

Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt

  • [20:58]

3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale

  • [20:07]

III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale

  • [19:46]

AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku

  • [19:45]

3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen

  • [19:08]

Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“

  • [18:12]

Juventus reduziert Jahresverlust

  • [16:54]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Fußball-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg

  • [15:10]

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein

  • [15:01]

Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar

  • [14:22]
Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Aserbaidschan hält landesweite Schweigeminute zum Gedenken an Märtyrer am Gedenktag ab

  • [13:52]

Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil

  • [13:51]

UNO-Vollversammlung: China warnt Weltgemeinschaft vor weiteren Konfrontationen

  • [13:00]

Präsident Ilham Aliyev ehrt Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges mit einer Schweigeminute am Gedenktag

  • [12:43]
Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen

  • [11:45]
Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Arbeitsbesuch in den USA

  • [11:07]

Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September

  • [10:14]

In Münchens Stadtzentrum Fotoausstellung zum Thema “Minenopfer in Aserbaidschan” eröffnet

  • [09:00]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • [00:26]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • [00:22]

Nächste Gruppe russischer Athleten zur Teilnahme an 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan eingetroffen

  • 26.09.2025 [20:54]
Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen

  • 26.09.2025 [20:04]

GUS-Spiele: Aserbaidschans Damen-Tischtennisteam besiegt Usbekistan und zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [19:54]

Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung

  • 26.09.2025 [19:40]

USA genehmigen Verkauf von Raketen für künftige F-35 Kampfjets der Bundeswehr

  • 26.09.2025 [19:26]

Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten

  • 26.09.2025 [18:21]

La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro

  • 26.09.2025 [18:12]

Chilenische Gäste ehren Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 26.09.2025 [18:11]

Nasimi-Festival feierlich beendet

  • 26.09.2025 [18:02]

Aserbaidschan und China erörtern Zusammenarbeit in Bereichen erneuerbare Energien und Wasserwirtschaft

  • 26.09.2025 [17:24]

Aserbaidschanisches Nationalteppichmuseum zeigt Ausstellung „Tadschikische Stickerei: Kunst und Tradition“

  • 26.09.2025 [16:22]

EANA wählt neuen Präsidenten

  • 26.09.2025 [15:46]

Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [15:28]

Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo

  • 26.09.2025 [15:21]

Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter

  • 26.09.2025 [15:20]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zu seiner Teilnahme an der 80. Tagung der UN-Generalversammlung

  • 26.09.2025 [13:13]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 26.09.2025 [12:57]

Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund

  • 26.09.2025 [11:44]

Preis von Azeri Light steigt weiter

  • 26.09.2025 [11:44]

La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer

  • 26.09.2025 [11:03]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Turkmenistan verbinden traditionelle Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit

  • 26.09.2025 [10:53]
Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil

  • 25.09.2025 [22:56]
Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Mitteilung des Presseamts des Präsidenten

  • 25.09.2025 [22:25]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev appelliert vom UN-Podium an die internationale Gemeinschaft: Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit nicht selektiv ist

  • 25.09.2025 [21:23]

Präsident Aserbaidschans: Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gesiegt

  • 25.09.2025 [21:21]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist stolz auf seine humanitären Hilfsbemühungen auf globaler Ebene

  • 25.09.2025 [21:19]

Aserbaidschans Präsident: Das Kaspische Meer schrumpft rapide – und der Hauptgrund ist nicht der Klimawandel

  • 25.09.2025 [21:17]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschans Währungsreserven sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden

  • 25.09.2025 [21:15]

Präsident Aserbaidschans: Bis 2030 werden etwa 40 Prozent unserer Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen gedeckt

  • 25.09.2025 [21:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan nimmt weltweit ersten Platz unter den Ländern ein, die Erdgas über Pipelines liefern

  • 25.09.2025 [21:10]

Aserbaidschans Präsident: Wir spielen strategische Rolle bei Anbindung der Kaspischen Region an internationale Märkte

  • 25.09.2025 [21:08]

Präsident Aserbaidschans: Die Welt kann heute und in naher Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen

  • 25.09.2025 [21:06]

Präsident Ilham Aliyev: Nach dem Krieg stellt Minengefahr eines der größten humanitären Probleme für Aserbaidschan dar

  • 25.09.2025 [21:04]

Präsident Aserbaidschans: Mehr als 50.000 Menschen leben, arbeiten und lernen bereits in den befreiten Gebieten

  • 25.09.2025 [21:02]

Präsident Ilham Aliyev dankt Donald Trump für seine Unterstützung des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 25.09.2025 [21:00]

Präsident Ilham Aliyev: Endgültige Aufhebung des Abschnitts 907 des US-Kongresses würde Vertrauen und Zusammenarbeit stärken

  • 25.09.2025 [20:57]

Präsident Ilham Aliyev: Washingtoner Gipfel markiert Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA

  • 25.09.2025 [20:55]

Präsident Aserbaidschans: Regionale Verbindungen bilden Grundlage für dauerhaften Frieden

  • 25.09.2025 [20:53]

Präsident Ilham Aliyev: Gespräche mit Armenien führten nur deshalb zu positiven Ergebnissen, weil sie ausschließlich auf bilateraler Grundlage geführt wurden

  • 25.09.2025 [20:52]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan erklärte unmittelbar nach dem Sieg im Krieg seine Bereitschaft, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Armenien aufzuschlagen

  • 25.09.2025 [20:50]

Aserbaidschans Präsident: Minsk-Gruppe der OSZE konnte ihre Mission zur Lösung des Karabach-Konflikts nicht erfüllen

  • 25.09.2025 [20:48]

Präsident Ilham Aliyev spricht von Aserbaidschans langem Weg zum Sieg und zum Frieden vor der UN-Generalversammlung

  • 25.09.2025 [20:47]

Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN

  • 25.09.2025 [20:34]

Aserbaidschan und Estland erörtern Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen

  • 25.09.2025 [20:10]

Pazifik: Taifun "Ragasa" abgeschwächt auf dem Weg nach Vietnam - neuer Sturm vor den Philippinen

  • 25.09.2025 [19:50]

Delegation um Vizepremierminister Schahin Mustafayev besucht iranischen Hafen Bandar Abbas

  • 25.09.2025 [17:06]

Präsident Bajram Begaj: Aserbaidschan und Albanien pflegen ausgezeichneten politischen Dialog und gestärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 25.09.2025 [14:54]

Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela

  • 25.09.2025 [13:44]

Ölpreis an Börsen gibt nach

  • 25.09.2025 [13:11]
Eine seltene architektonische Kostbarkeit der aserbaidschanischen Kultur – Barda-Mausoleum VIDEO

Eine seltene architektonische Kostbarkeit der aserbaidschanischen Kultur – Barda-Mausoleum VIDEO

Mingachevir – Wo man Schönheit, Seele und Energie des Kura-Flusses spürt VIDEO

Mingachevir – Wo man Schönheit, Seele und Energie des Kura-Flusses spürt VIDEO

Preis von Azeri Light legt zu

  • 25.09.2025 [11:00]

Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere

  • 25.09.2025 [10:31]

Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All

  • 25.09.2025 [09:15]

Europa League: Freiburg besiegt Basel

  • 25.09.2025 [09:02]

Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030

  • 25.09.2025 [08:55]

Klima: China will Treibhausgas-Emissionen bis 2035 um bis zu zehn Prozent senken

  • 25.09.2025 [08:53]
UN-Generalversammlung: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Sondersitzung teil VIDEO

UN-Generalversammlung: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Sondersitzung teil VIDEO

Pezeshkian: Iran unterstützt Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 25.09.2025 [01:30]
Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit dem Gründer, Vorsitzenden und CEO von Global Infrastructure Partners in New York VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit dem Gründer, Vorsitzenden und CEO von Global Infrastructure Partners in New York VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft CEO und Präsidentin von Franklin Templeton in New York VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft CEO und Präsidentin von Franklin Templeton in New York VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York Mitbegründer und CEO von Ares Management AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York Mitbegründer und CEO von Ares Management AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit Bulgariens Premierminister AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit Bulgariens Premierminister AKTUALISIERT VIDEO

New York: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft seinen portugiesischen Amtskollegen AKTUALISIERT VIDEO

New York: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft seinen portugiesischen Amtskollegen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit dem stellvertretenden Präsidenten der US-Handelskammer AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit dem stellvertretenden Präsidenten der US-Handelskammer AKTUALISIERT VIDEO

Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York

  • 24.09.2025 [20:47]

Mukhtar Babayev: COP29 hat gezeigt, dass Multilateralismus reale und historische Ergebnisse liefern kann

  • 24.09.2025 [20:40]

Albaniens Präsident dankt Präsident Ilham Aliyev für historischen Frieden mit Armenien

  • 24.09.2025 [20:34]

Aserbaidschans Premierminister Ali Asadov trifft serbische Parlamentspräsidentin

  • 24.09.2025 [20:04]

Serbiens Parlamentspräsidentin: Aserbaidschan ist einer der zuverlässigsten Energielieferanten der Welt

  • 24.09.2025 [19:25]