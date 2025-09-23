Iranischer Präsident trifft Delegation um aserbaidschanischen Vizepremierminister

Baku, 23. September, AZERTAC

Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Masoud Pezeshkian, hat eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung des Vizepremierministers Schahin Mustafayev empfangen, die zu einem Besuch im Iran weilt.

Vizepremierminister Schahin Mustafayev übermittelte die Grüße und besten Wünsche von Präsident Ilham Aliyev an den iranischen Präsidenten.

Bei dem Treffen betonte man, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran dank des Willens und der Aufmerksamkeit beider Staatschefs erfolgreich entwickeln.

Beide Seiten hoben die Bedeutung der weiteren Vertiefung der auf soliden Grundlagen beruhenden, erfolgreichen Zusammenarbeit sowie der Fortsetzung gemeinsamer Projekte hervor.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bedankte sich für die Grüße und bat darum, seine herzlichen Grüße an den Präsidenten Aserbaidschans zu übermitteln.