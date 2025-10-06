Kasachstans Präsident zu Besuch Aserbaidschan

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Kasachstan Kassym-Jomart Tokajew, ist am 6. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation Türkischer Staaten (OTS) teilzunehmen.

AZERTAC zufolge wurde am internationalen Flughafen Heydar Aliyev eine Ehrenformation für den Präsidenten Kasachstans gehalten.

Kassym-Jomart Tokajew wurde am Internationalen Flughafen Gabala von dem aserbaidschanischen Bildungsminister Emin Amrullayev und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.