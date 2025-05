Klimakrise: Stadt-Begrünung könnte Zahl der Hitzeopfer deutlich senken

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Mehr Pflanzen in Städten könnten die Zahl der Hitzeopfer laut einer neuen Studie deutlich senken. Würde die Vegetation in städtischen Arealen weltweit um 30 Prozent steigen, so würde die Zahl der hitzebedingten Todesfälle um etwa ein Drittel abnehmen, heißt es. Besonders stark von mehr Grün profitieren könnten demnach Stadtbewohner in Süd- und Osteuropa sowie in Süd- und Ostasien.

Das internationale Forschungsteam von der australischen Monash University hat für den Zeitraum von 2001 bis 2019 simuliert, wie sich eine stärkere Begrünung auf die Sterblichkeit in mehr als 11.000 städtischen Areale weltweit ausgewirkt hätte. Insbesondere Bäume kühlen das Stadtklima im Sommer und haben zudem weiteren Nutzen: Sie spenden Menschen, Tieren und anderen Pflanzen Schatten, kühlen Asphalt und Beton, erhöhen durch Verdunstung die Luftfeuchtigkeit, nehmen Feinstaub auf, mildern Lärm und bieten Lebensraum für viele Tiere wie Vögel und Insekten.

Der Simulation zufolge könnte eine Zunahme der Vegetation um 30 Prozent in dem Zeitraum von 19 Jahren bis zu 1,16 Millionen Leben retten. Dies würde fast ausschließlich Asien und Europa betreffen und nur in sehr geringem Maße Nordamerika und Afrika. Die Studie wurde im Fachjournal "The Lancet Planetary Health" veröffentlicht.