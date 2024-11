Leyla Aliyeva nimmt am COP29-Panel zum Thema Schutz seltener Arten teil

Baku, 21. November, AZERTAC

Im Rahmen der 29. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP29) wurden heute in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Vereinigung “Internationaler Dialog für Umweltschutz“ (IDEA) und der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur - IUCN) Podiumsdiskussionen zum Thema „60 Jahre Naturschutz: Rote Liste der IUCN organisiert.

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der IDEA nahm ebenfalls an Diskussionen teil und sprach bei der Eröffnung der Veranstaltung. Sie wies darauf hin hat, dass der Schutz gefährdeter biologischer Arten eine wichtige Rolle beim Schutz des Ökosystems und der Biodiversität spiele. Sie betonte die dringende Notwendigkeit internationaler Solidarität und Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Artensterbens und bezeichnete es als dringende globale Herausforderung.

Die Teilnehmer wurden über die reiche Artenvielfalt des Südkaukasus informiert, einschließlich des Aussterbens mehrerer in der Region einzigartiger Arten.

Leyla Aliyeva sprach die Initiativen von IDEA seit 2011 an und konzentrierte sich auf Bemühungen zum Schutz und zur Wiederherstellung seltener und endemischer Tier- und Pflanzenarten. Sie hob das Projekt „Caucasus Big Five“ hervor, das 2012 in Zusammenarbeit mit der IUCN ins Leben gerufen wurde und dessen Priorität der Schutz des Kaukasischen Leoparden, der Gazelle, des Braunbären, des Grauwolfs und des Kaiseradlers ist.

Sie sprach auch über die Wiederansiedlungsprogramme von IDEA, darunter die Wiederherstellung der europäischen Bisonpopulation in Aserbaidschan an und sagte, dass seit 2017 46 Bisons aus verschiedenen europäischen Ländern im Schahdag-Nationalpark wiederangesiedelt wurden, mit dem Ziel, die Population bis 2028 auf 100 zu erhöhen. Darüber hinaus hat das Wiederansiedlungsprogramm für Gazellen die Population der Art in Aserbaidschan auf 8.000 erhöht. Hunderttausende junge Störe wurden außerdem im Kaspischen Meer und anderen Gewässern im ganzen Land freigelassen.

An der von Oliver Avramoski, IUCN-Regionaldirektor für Osteuropa, Nord- und Zentralasien, moderierten Sitzung nahmen ebenfalls Redner wie Grethel Aguilar, IUCN-Generaldirektorin, Jason Funk, Direktor der REDD+-Strategie bei Conservation International, und Cathy Yitong Li, Senior Policy Manager bei BirdLife International, teil. Die Diskussionsteilnehmer betonten die Bedeutung des Schutzes von Arten auf der Roten Liste der IUCN und plädierten für kollaborative, ergebnisorientierte Ansätze zum Schutz der globalen Artenvielfalt.