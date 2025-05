Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva nehmen an Baumpflanzaktion in Baku teil

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Am 10. Mai fand im Stadtbezirk Surakhani in Baku, entlang der Zigh-Autobahn, eine groß angelegte Baumpflanzkampagne statt. An der Aktion nahmen Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev- Stiftung und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA sowie Arzu Aliyeva, Leiterin des Baku Media Centers, aktiv teil.

Die Initiative war dem 102. Geburtstag von Nationalleader Heydar Aliyev gewidmet und wurde mit Unterstützung des städtischen Begrünungsdienstes Baku organisiert. Im Rahmen der Aktion, an der zahlreiche Freiwillige von IDEA aktiv beteiligt waren, wurden 1.000 Olivenbäume gepflanzt. Um eine nachhaltige Pflege der Bäume zu gewährleisten, ist ein Tropfbewässerungssystem vorgesehen.

Diese Pflanzung bildet den Abschluss der umfassenden Begrünungsmaßnahmen längs der Automobilstraße Zigh–Flughafen, die Teil einer größeren Umweltinitiative sind.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das Sozialprojekt „Unsere Küche“ vorgestellt, das von Leyla Aliyeva ins Leben gerufen wurde. Über dessen Website und soziale Medien wurde informiert. Ziel des Projekts ist es, bedürftigen Familien und Einzelpersonen warme Mahlzeiten bereitzustellen, soziale Unterstützung zu leisten und den Gemeinschaftssinn zu stärken. Seit dem Start der Initiative haben Freiwillige zehntausende Menschen in Baku und Umgebung mit Essen versorgt.