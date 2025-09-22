Minister: Italien ist Aserbaidschans wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner

Baku, 22. September, AZERTAC

„Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Aserbaidschan und den Ländern der Europäischen Union sind vielfältig nicht nur im traditionellen Energiesektor, sondern auch im Bereich der erneuerbaren Energien“, sagte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei seiner Rede bei dem 1. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum in Baku.

„Italien bleibt Aserbaidschans wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner. Das liegt daran, dass Italien ein bedeutender Absatzmarkt für das in Aserbaidschan geförderte Erdöl und Erdgas ist. Wir sind jedoch der Auffassung, dass es sich hierbei nicht nur um ein einzelnes Land handelt. Derzeit beliefern wir 14 Länder mit Gas, von denen die meisten europäische Staaten sind“, betonte der Minister.