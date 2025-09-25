Ölpreis an Börsen gibt nach
Baku, 25. September, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 69,07 US-Dollar. Das waren 0,24 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,26 US-Dollar auf 64,73 Dollar.
