Ölpreis an Börsen gibt nach

Baku, 25. September, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 69,07 US-Dollar. Das waren 0,24 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,26 US-Dollar auf 64,73 Dollar.