Ölpreis an Börsen legt zu
Baku, 26. September, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 69,58 US-Dollar. Das waren 0,16 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,25 US-Dollar auf 65,23 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [12:57]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
China will Treibhausgasemissionen bis 2035 um bis zu zehn Prozent senken
- 25.09.2025 [16:05]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]