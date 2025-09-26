Ölpreis an Börsen legt zu

Baku, 26. September, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 69,58 US-Dollar. Das waren 0,16 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,25 US-Dollar auf 65,23 Dollar.