Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen
Baku, 8. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,99 US-Dollar. Das waren 0,54 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,57 US-Dollar auf 62,27 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister
- 07.10.2025 [19:37]
Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [19:21]
Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 07.10.2025 [19:02]
Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher
- 07.10.2025 [17:25]
Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [17:16]
GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale
- 07.10.2025 [16:53]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar
- 07.10.2025 [16:11]
Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten
- 07.10.2025 [13:36]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 07.10.2025 [13:04]
Recep Tayyip Erdogan zu Besuch in Aserbaidschan
- 07.10.2025 [12:55]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 07.10.2025 [12:29]
Aserbaidschanische Chovkon-Nationalmannschaft gewinnt 3. GUS-Spiele
- 07.10.2025 [12:05]
GUS-Spiele: Heute Wettbewerbe in vier Sportarten
- 07.10.2025 [11:47]
OTS-Außenministerrat tagt in Gabala
- 07.10.2025 [10:46]
Vorsitzender des Volksrates von Turkmenistan besucht Aserbaidschan
- 07.10.2025 [10:41]
Aserbaidschanische Schützen schließen GUS-Spiele mit 3 Medaillen ab
- 06.10.2025 [19:49]
Nobelpreis für Medizin geht an drei Immunforscher
- 06.10.2025 [18:45]
Usbekistans Präsident besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [18:32]
Kasachstans Präsident zu Besuch Aserbaidschan
- 06.10.2025 [18:23]
Präsident Kirgisistans besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [17:42]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches 3x3-Basketballteam im Finale
- 06.10.2025 [17:33]
Aserbaidschanische Ruderer glänzen mit vier Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 06.10.2025 [17:20]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxer schließen Turnier mit 24 Medaillen
- 06.10.2025 [16:09]
Ungarischer Premierminister Viktor Orbán besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [14:26]
Französischer Premierminister Lecornu tritt zurück
- 06.10.2025 [13:56]
Präsident der Türkischen Republik Nordzypern besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [13:21]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 06.10.2025 [11:44]
Mindestens 350 Touristen am Mount Everest gerettet
- 06.10.2025 [11:38]
Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen
- 05.10.2025 [22:12]
Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen
- 05.10.2025 [21:05]
Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest
- 05.10.2025 [15:30]
Indonesien: Bislang 37 Tote nach Einsturz der Koranschule auf Java
- 05.10.2025 [14:13]
In Schamachi Internationales Barbecue-Festival eröffnet
- 05.10.2025 [14:02]
11. Internationale Buchmesse in Baku geht weiter
- 05.10.2025 [13:27]
GUS-Spiele: Heute kämpfen fünf aserbaidschanische Boxer um Gold
- 05.10.2025 [13:26]
Aserbaidschanisches Ruder-Duo gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
- 05.10.2025 [12:59]
Gündogan rettet Galatasaray Derby-Punkt gegen Besiktas
- 05.10.2025 [00:19]
Direktor der Internationalen Buchmesse Doha besucht AZERTAC-Stand
- 04.10.2025 [23:33]
Aserbaidschanische Ringer gewinnen sieben Medaillen bei den GUS-Spielen
- 04.10.2025 [21:22]