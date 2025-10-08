Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,99 US-Dollar. Das waren 0,54 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,57 US-Dollar auf 62,27 Dollar.