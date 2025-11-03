Parlamentssprecherin Aserbaidschans nimmt an Eröffnungszeremonie des Großen Ägyptischen Museums teil

Baku, 3. November, AZERTAC

Die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, nahm im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Arabischen Republik Ägypten an der Eröffnungszeremonie des Großen Ägyptischen Museums teil.

An der Veranstaltung beteiligten sich Staats-, Regierungs- und Parlamentsvertreter aus verschiedenen Ländern. Der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah El-Sisi, hielt eine Begrüßungsrede.

Die Eröffnungsfeier wurde mit einem Konzertprogramm fortgesetzt, das die ägyptische Kultur widerspiegelte, gefolgt von der Präsentation der bedeutendsten Exponate des Museums.

Das Große Ägyptische Museum präsentierte Ausstellungsstücke aus verschiedenen Epochen der ägyptischen Zivilisation und beherbergt mehr als 100.000 Artefakte.