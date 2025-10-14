Parlamentssprecherin Aserbaidschans trifft Vorsitzenden des pakistanischen Senats

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans (Milli Məclis), Sahiba Gafarova, hat sich im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Islamischen Republik Pakistan ein Treffen mit dem Vorsitzenden des pakistanischen Senats, Syed Yousaf Raza Gilani, abgehalten.

Die Seiten schätzten die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen sehr, die auf den Prinzipien der Freundschaft und Brüderlichkeit beruhen.

Man betonte, dass der Austausch gegenseitiger Besuche der Staats- und Regierungschefs beider Länder eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit gespielt habe.

Die Gesprächspartner hoben die wichtige Rolle der Parlamente bei der Förderung dieser Beziehungen hervor und lobten die enge Zusammenarbeit der gesetzgebenden Organe – sowohl auf bilateraler Ebene als auch innerhalb verschiedener internationaler Plattformen.

Zudem wurde festgestellt, dass das dritte trilaterale Treffen der Parlamentspräsidenten von Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei einen weiteren Beitrag zur Vertiefung der Beziehungen geleistet habe.

Darüber hinaus tauschten die Seiten auch Meinungen zu weiteren Themen von gemeinsamem Interesse aus.

