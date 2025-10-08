Präsident des kroatischen Parlaments ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation um den Präsidenten des kroatischen Parlaments Gordan Jandroković hat 8. Oktober die Ehrenallee in Baku besucht. Die Gäste ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten Blumenkranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Dann besuchte die Delegation die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Man legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.

Die kroatische Delegation hat vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.