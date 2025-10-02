Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-usbekische Beziehungen umfassen vielfältige Kooperationsagenda

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

„Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan umfassen eine vielfältige Kooperationsagenda“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seinem Schreiben an den Präsidenten Usbekistans, Shavkat Mirziyoyev, anlässlich des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

„Wir freuen uns über die kontinuierliche Ausweitung und Vertiefung unserer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel, Industrie, Energie, Transport und Logistik, Sicherheit, Investitionen, Landwirtschaft, humanitäre Angelegenheiten und weiteren Bereichen. Die beispiellosen Erfolge, die wir in kurzer Zeit durch unsere bilaterale Zusammenarbeit erzielt haben, leisten einen Beitrag zum Fortschritt unserer Länder, zum Wohlergehen unserer Völker, zur regionalen Zusammenarbeit sowie zum allgemeinen Wohlstand und zur Stabilität“, hieß es im Schreiben.