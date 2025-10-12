Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem König von Spanien

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev hat Seiner Majestät König Felipe VI. aus Anlass des Nationalfeiertags des Königreichs Spanien ein Glückwunschschreiben übermittelt.

In seiner Botschaft sagte Präsident Ilham Aliyev: „Eure Majestät,

Im meinen eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes übermittle ich Ihnen sowie dem gesamten spanischen Volk meine aufrichtigen Glückwünsche und besten Wünsche anlässlich des Nationalfeiertags des Königreichs Spanien.

An diesem freudigen Tag wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, Erfolg in Ihrer Tätigkeit sowie dem befreundeten spanischen Volk dauerhaften Frieden und Wohlstand.“