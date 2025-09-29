Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen
Baku, 29. September, AZERTAC
„Die Entwicklung der Beziehungen zur Volksrepublik China gehört zu den vorrangigen Richtungen der Außenpolitik Aserbaidschans. Ich freue mich festzustellen, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China in jüngster Zeit in eine neue Etappe eingetreten sind. Der aktive Dialog zwischen uns, die Aufrichtigkeit und das gegenseitige Vertrauen, die unsere Begegnungen kennzeichnen, sowie die Intensität unserer Kontakte belegen das hohe Niveau und die starke Dynamik der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in einem Glückwunschschreiben an Präsident Xi Jinping anlässlich des Nationalfeiertags der Volksrepublik China.
„Die während meines Staatsbesuchs in China im April unterzeichneten Dokumente insbesondere die “Gemeinsame Erklärung über den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China”, haben unsere bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben und den strategischen Charakter unserer zwischenstaatlichen Beziehungen weiter gestärkt“, betonte das Staatsoberhaupt.
„Es ist erfreulich zu sehen, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China, die auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Unterstützung basieren, heute im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft weiterentwickeln“, unterstrich Präsident Ilham Aliyev.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [10:50]
WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron
- 28.09.2025 [23:23]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 28.09.2025 [14:54]
Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen
- 28.09.2025 [14:16]
Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden
- 28.09.2025 [10:49]
3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
- 28.09.2025 [10:22]
Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
- 27.09.2025 [20:58]
III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale
- 27.09.2025 [19:46]
AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku
- 27.09.2025 [19:45]
3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen
- 27.09.2025 [19:08]
Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
- 27.09.2025 [18:12]
Juventus reduziert Jahresverlust
- 27.09.2025 [16:54]
Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar
- 27.09.2025 [14:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen
- 27.09.2025 [11:45]
Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [10:14]
Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [00:22]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]