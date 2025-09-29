Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen

Baku, 29. September, AZERTAC

„Die Entwicklung der Beziehungen zur Volksrepublik China gehört zu den vorrangigen Richtungen der Außenpolitik Aserbaidschans. Ich freue mich festzustellen, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China in jüngster Zeit in eine neue Etappe eingetreten sind. Der aktive Dialog zwischen uns, die Aufrichtigkeit und das gegenseitige Vertrauen, die unsere Begegnungen kennzeichnen, sowie die Intensität unserer Kontakte belegen das hohe Niveau und die starke Dynamik der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in einem Glückwunschschreiben an Präsident Xi Jinping anlässlich des Nationalfeiertags der Volksrepublik China.

„Die während meines Staatsbesuchs in China im April unterzeichneten Dokumente insbesondere die “Gemeinsame Erklärung über den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China”, haben unsere bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben und den strategischen Charakter unserer zwischenstaatlichen Beziehungen weiter gestärkt“, betonte das Staatsoberhaupt.

„Es ist erfreulich zu sehen, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China, die auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Unterstützung basieren, heute im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft weiterentwickeln“, unterstrich Präsident Ilham Aliyev.