Präsident Ilham Aliyev: Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Russland zeigt positive Entwicklungen

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

„Es gibt eine positive Dynamik in der Entwicklung des Handelsumsatzes zwischen Aserbaidschan und Russland“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Duschanbe.

„Wie Sie bereits erwähnt haben, entwickeln sich in diesem Jahr nicht nur die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch alle anderen Bereiche erfolgreich. <…> Es ist eine positive Entwicklung im Wachstum des Handelsumsatzes zu verzeichnen“, erklärte das Staatsoberhaupt.