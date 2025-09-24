Präsident Ilham Aliyev: Heute entwickelt sich nationales Statistiksystem in Aserbaidschan konsequent weiter

Baku, 24. September, AZERTAC

„Heute entwickelt sich das nationale Statistiksystem in Aserbaidschan konsequent weiter, und die Erstellung amtlicher statistischer Daten entsprechend internationalen Standards und auf der Basis innovativer Ansätze steht ständig im Fokus“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 3. Internationalen Statistikforums zum Thema „Perspektiven für die Entwicklung der Statistik: Die Rolle internationaler Projekte“, das in Baku stattfindet.

„Darüber hinaus erfordern zeitgemäße Herausforderungen wie künstliche Intelligenz die Entwicklung neuer Methodologien, Werkzeuge und Ansätze im Bereich der Statistik und verlangen eine korrekte Formulierung zukünftiger Ziele ukünftiger Ziele. Effektive internationale Zusammenarbeit und eine richtige Einschätzung ihrer Möglichkeiten sind für die Erreichung dieser Ziele von wesentlicher Bedeutung“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.