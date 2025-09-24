Präsident Ilham Aliyev: Internationales Statistikforum dient als universelle Plattform

Baku, 24. September, AZERTAC

„Das Internationale Statistikforum dient als universelle Plattform für die Einführung methodischer Innovationen und die Erweiterung multilateraler Kooperationsmöglichkeiten“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 3. Internationalen Statistikforums zum Thema „Aussichten für die Entwicklung der Statistik: Die Rolle internationaler Projekte“, das in Baku stattfindet.

„Zuverlässige statistische Daten spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung nachhaltiger Entwicklung, bei fundierten Entscheidungsprozessen und beim Aufbau transparenter Regierungsführung“, betonte das Staatsoberhaupt.