Präsident Ilham Aliyev: Stadtplanung ist vorrangige Richtung in nationaler Entwicklungsstrategie Aserbaidschans
Baku, 15. Oktober, AZERTAC
Die Stadtplanung stellt eine der vorrangigen Richtungen in der nationalen Entwicklungsstrategie Aserbaidschans dar, erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner Botschaft an die Teilnehmer des dritten Nationalen Städteforums Aserbaidschans.
Das Staatsoberhaupt betonte, dass die in Aserbaidschan im Bereich Stadtplanung und Urbanisierung verfolgten Ansätze zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, zum sozioökonomischen Wohlstand sowie zur Anpassung an den Klimawandel beitragen.
Insbesondere die groß angelegten Wiederaufbau- und Restaurierungsprojekte in den Wirtschaftsregionen Karabach und Ost-Sangesur zeugen von der strategischen Weitsicht und Umsetzungsfähigkeit des aserbaidschanischen Staates im Bereich der Stadtentwicklung.
