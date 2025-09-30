Präsident: Italien ist unser wichtigster Handelspartner im wirtschaftlichen Bereich

Baku, 30. September, AZERTAC

„Im Laufe der Jahre haben sich unsere Beziehungen rasant und in verschiedensten Bereichen entwickelt. Die politischen Beziehungen befinden sich auf dem höchsten Niveau“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Italien im wirtschaftlichen Bereich der wichtigste Handelspartner Aserbaidschans sei.