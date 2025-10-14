Präsident Pakistans empfängt Parlamentssprecher Aserbaidschans und der Türkei

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des 3. trilateralen Treffens der Parlamentspräsidenten von Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei in Islamabad hat der Präsident der Islamischen Republik Pakistan, Asif Ali Zardari, die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans (Milli Məclis), Sahiba Gafarova, sowie den Präsidenten der Großen Nationalversammlung der Türkei, Numan Kurtulmuş, empfangen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der Beziehungen zwischen den drei Ländern und Völkern, insbesondere im Bereich der interparlamentarischen Zusammenarbeit. Die Gesprächspartner betonten, dass enge politische Kontakte und erfolgreiche Kooperationen zur Annäherung der Staaten und Nationen beitragen.

Dabei wurde hervorgehoben, welchen positiven Einfluss die parlamentarischen Beziehungen auf die freundschaftlichen und brüderlichen Bande zwischen den Ländern haben. Die Teilnehmer unterstrichen die Bedeutung des trilateralen Kooperationsmechanismus zwischen den Parlamentspräsidenten Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei.

Zudem schätzte man die effektive Zusammenarbeit der legislativen Organe der drei Länder innerhalb internationaler parlamentarischer Organisationen sehr.

Bei dem Treffen lobten die Seiten das derzeit hohe Niveau der bilateralen und trilateralen Kooperation zwischen Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei sowie den Beitrag der Parlamente zu dieser Entwicklung.

Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch zu weiteren Fragen von gemeinsamem Interesse statt.