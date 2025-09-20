Präsident Paul Kagame: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Ruanda und Aserbaidschan

Baku, 20. September, AZERTAC

„Zwischen Ruanda und Aserbaidschan bestehen viele Gemeinsamkeiten. Ich denke, wir können auf diesen Gemeinsamkeiten aufbauen und unsere Zusammenarbeit und Entwicklung intensivieren“, sagte Paul Kagame, Präsident von Ruanda, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

„Wir bauen auf die bisherigen Besuche, Gespräche und Vereinbarungen auf. Durch den Austausch unserer Delegationen konnten wir bereits viel voneinander lernen. Durch diese Zusammenarbeit haben wir zahlreiche Möglichkeiten erörtert, was wir gemeinsam erreichen können“, fügte Präsident Paul Kagame hinzu.