Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku
Baku, 1. Oktober, AZERTAC
Am 1. Oktober hat der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Republik Italien, Sergio Mattarella, die Allee der Märtyrer in Baku besucht.
Präsident Sergio Mattarella gedachte hier der tapferen und heldenhaften Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die sich für die Freiheit und territoriale Integrität des Landes geopfert haben. Der italienische Präsident legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.
