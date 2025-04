PRÄSIDIALERLASS-Einmalige finanzielle Unterstützung für Veteranen des Zweiten Weltkriegs

Baku, 21. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat eine Verfügung unterzeichnet, die einmalige finanzielle Unterstützung für die Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs von 1941–1945, die Witwen der Gefallenen oder später Verstorbenen sowie für Personen, die für ihren Einsatz an der Heimatfront mit Orden und Medaillen ausgezeichnet wurden, vorsieht.

Nach dem Erlass erhalten die Kriegsteilnehmer im Zusammenhang mit dem 80. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg eine einmalige Zahlung von 2.500 Manat. Witwen der während des Krieges Gefallenen oder später Verstorbenen erhalten eine einmalige Zahlung von 1.250 Manat. Ebenso wird diese Unterstützung an Personen gewährt, die während dieser Zeit mit Orden und Medaillen für ihren engagierten Einsatz an der Hinterfront ausgezeichnet wurden; an diejenigen, die in Spezialeinheiten tätig waren, die hinter den Frontlinien oder in operativen Zonen der aktiven Marinekräfte zur Unterstützung der Armee und der Marine eingesetzt wurden; sowie an diejenigen, die mit Medaillen und Auszeichnungen für die Verteidigung von Leningrad und Teilnehmer der Blockade von Leningrad geehrt wurden.

Zur Finanzierung dieser Zahlungen werden aus dem Reservefonds des Präsidenten für des Jahr 2025 3,2 Millionen Manat bereitgestellt.

Dem Ministerkabinett, Finanzministerium und Ministerium für Arbeit und Sozialschutz wurden entsprechende Anweisungen erteilt.