Preis für aserbaidschanisches Öl gesunken

Baku, 19. September, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Öl ist auf dem Weltmarkt gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, ist der Preis für ein Barrel „Azeri Light“-Öl um 0,51 US-Dollar bzw. 0,72 Prozent gesunken und liegt nun bei 70,25 US-Dollar.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der niedrigste Preis für Azeri Light-Öl am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar und der höchste Preis hingegen im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar verzeichnet wurde.