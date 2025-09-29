Premierminister Asadov nimmt am Treffen des GUS-Ministerrats in Minsk teil

Baku, 29. September, AZERTAC

Am 29. September hat in Minsk die nächste Sitzung des Ministerrats der GUS stattgefunden, an der auch der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov teilnahm.

Bei seiner Rede hob Premierminister Asadov die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb der GUS insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Sport und humanitäre Beziehungen hervor. Er wies auf den Aktionsplan für das Jahr der Gesundheit 2026 hin und betonte die Rolle des Sports für eine gesunde Gesellschaft. Der aserbaidschanische Premierminister machte auf die 3. GUS-Spiele aufmerksam, die kürzlich in der aserbaidschanischen Stadt Ganja eröffnet wurden.

Asadov sprach zudem über den Anstieg des Handelsvolumens mit GUS-Staaten um über 21 % in den ersten acht Monaten des Jahres und betonte die Bedeutung moderner Transport- und Logistikinfrastruktur. Er erwähnte laufende Arbeiten am Sangesur-Korridor, der das Kernland Aserbaidschans mit der Autonomen Republik Nachitschewan verbinden soll.

Der Premierminister sprach bei seiner Rede auch die grüne Agenda an und erklärte, dass Aserbaidschan vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel aktiv in grüne Energietechnologien insbesondere in die Bereiche Wind- und Wasserkraft investiert.

Zum Abschluss rief er zu einem respektvollen und konstruktiven Dialog mit allen GUS-Mitgliedsstaaten auf.

Anschließend setzten die Regierungschefs die Sitzung im erweiterten Format fort, bei der mehrere Abschlussdokumente unterzeichnet wurden.