Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert

Baku, 22. September, AZERTAC

Aserbaidschans Ministerkabinett verlängert seine Corona-Eindämmungsverordnung bis zum 1. Januar 2026.

Ali Asadov, Premierminister von Aserbaidschan, hat einen Beschluss erlassen, das spezielle Quarantäneregime im Land bis zum 1. Januar 2026, 06:00 Uhr, zu verlängern.

Die Verlängerung zielt darauf ab, die Ausbreitung der Corona-Infektion und deren möglichen Komplikationen in Aserbaidschan zu verhindern.