Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Am 15. Oktober übergab Mehmet Süreyya Er, Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung der Turkstaaten (TURKPA), offiziell seine Amtsgeschäfte an den neu ernannten Ramil Hasan.

Der bisherige Generalsekretär Mehmet Süreyya Er überreichte bei einer feierlichen Zeremonie im Hauptsitz der Organisation die TURKPA-Flagge an seinen Nachfolger.

Laut dem in der 14. Plenarsitzung der TURKPA gefassten Beschluss wurde Ramil Hasan zum Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung der Turkstaaten gewählt.