Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am 7. Oktober seinen Besuch in Aserbaidschan beendet.

Wie AZERTAC berichtete, wurde am Internationalen Flughafen Gabala eine Ehrenformation für den türkischen Präsidenten gehalten.

Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde am Flughafen von dem aserbaidschanischen Bildungsminister Emin Amrullayev und weiteren offiziellen Vertretern verabschiedet.