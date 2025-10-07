Recep Tayyip Erdogan zu Besuch in Aserbaidschan

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan ist am 7. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) teilzunehmen.

Wie AZERTAC berichtete, wurde am Internationalen Flughafen Gabala eine Ehrenformation für den türkischen Präsidenten gehalten.

Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde am Flughafen von dem aserbaidschanischen Bildungsminister Emin Amrullayev und weiteren offiziellen Vertretern in Empfang genommen.