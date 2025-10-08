Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan erzielte bei den 3. GUS-Spielen, die heute zu Ende ging, sein bisher bestes Ergebnis.

Am letzten Wettkampftag zeigten die aserbaidschanischen Rhythmischen Gymnastinnen eine beeindruckende Leistung, die zur Rekordmedaillenbilanz von insgesamt 184 Medaillen beitrug.

Aserbaidschan schloss die Spiele mit 33 Gold-, 56 Silber- und 95 Bronzemedaillen ab. In der Gesamtwertung belegte Russland den ersten Platz, gefolgt von Aserbaidschan.

Dieses Ergebnis stellt einen bedeutenden Meilenstein für die aserbaidschanischen Athleten in der Geschichte der seit 2021 ausgetragenen GUS-Spiele dar. Bei den ersten Spielen sicherte sich Aserbaidschan 60 Medaillen (16 Gold, 16 Silber, 28 Bronze) und bei der zweiten Auflage 62 Medaillen (10 Gold, 17 Silber, 35 Bronze).