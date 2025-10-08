Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab
Baku, 8. Oktober, AZERTAC
Aserbaidschan erzielte bei den 3. GUS-Spielen, die heute zu Ende ging, sein bisher bestes Ergebnis.
Am letzten Wettkampftag zeigten die aserbaidschanischen Rhythmischen Gymnastinnen eine beeindruckende Leistung, die zur Rekordmedaillenbilanz von insgesamt 184 Medaillen beitrug.
Aserbaidschan schloss die Spiele mit 33 Gold-, 56 Silber- und 95 Bronzemedaillen ab. In der Gesamtwertung belegte Russland den ersten Platz, gefolgt von Aserbaidschan.
Dieses Ergebnis stellt einen bedeutenden Meilenstein für die aserbaidschanischen Athleten in der Geschichte der seit 2021 ausgetragenen GUS-Spiele dar. Bei den ersten Spielen sicherte sich Aserbaidschan 60 Medaillen (16 Gold, 16 Silber, 28 Bronze) und bei der zweiten Auflage 62 Medaillen (10 Gold, 17 Silber, 35 Bronze).
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT
- 08.10.2025 [23:21]
Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen
- 08.10.2025 [20:21]
Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab
- 08.10.2025 [17:55]
Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten
- 08.10.2025 [16:59]
Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher
- 08.10.2025 [14:34]
Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen
- 08.10.2025 [13:15]
Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote
- 08.10.2025 [13:09]
Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze
- 08.10.2025 [11:34]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 08.10.2025 [10:48]
Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister
- 07.10.2025 [19:37]
Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [19:21]
Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 07.10.2025 [19:02]
Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher
- 07.10.2025 [17:25]
Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [17:16]
GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale
- 07.10.2025 [16:53]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar
- 07.10.2025 [16:11]
Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten
- 07.10.2025 [13:36]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 07.10.2025 [13:04]
Recep Tayyip Erdogan zu Besuch in Aserbaidschan
- 07.10.2025 [12:55]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 07.10.2025 [12:29]
Aserbaidschanische Chovkon-Nationalmannschaft gewinnt 3. GUS-Spiele
- 07.10.2025 [12:05]
GUS-Spiele: Heute Wettbewerbe in vier Sportarten
- 07.10.2025 [11:47]
OTS-Außenministerrat tagt in Gabala
- 07.10.2025 [10:46]
Vorsitzender des Volksrates von Turkmenistan besucht Aserbaidschan
- 07.10.2025 [10:41]
Aserbaidschanische Schützen schließen GUS-Spiele mit 3 Medaillen ab
- 06.10.2025 [19:49]
Nobelpreis für Medizin geht an drei Immunforscher
- 06.10.2025 [18:45]
Usbekistans Präsident besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [18:32]
Kasachstans Präsident zu Besuch Aserbaidschan
- 06.10.2025 [18:23]
Präsident Kirgisistans besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [17:42]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches 3x3-Basketballteam im Finale
- 06.10.2025 [17:33]
Aserbaidschanische Ruderer glänzen mit vier Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 06.10.2025 [17:20]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxer schließen Turnier mit 24 Medaillen
- 06.10.2025 [16:09]
Ungarischer Premierminister Viktor Orbán besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [14:26]
Französischer Premierminister Lecornu tritt zurück
- 06.10.2025 [13:56]
Präsident der Türkischen Republik Nordzypern besucht Aserbaidschan
- 06.10.2025 [13:21]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 06.10.2025 [11:44]
Mindestens 350 Touristen am Mount Everest gerettet
- 06.10.2025 [11:38]
Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen
- 05.10.2025 [22:12]
Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen
- 05.10.2025 [21:05]
Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest
- 05.10.2025 [15:30]