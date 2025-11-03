Senatoren aus Rumänien informieren sich über Medienentwicklung in Aserbaidschan

Baku, 3. November, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation besuchte im Rahmen ihres Aufenthalts in Rumänien den Senat des Landes. An einem Treffen mit Senatoren nahmen der Vorstandsvorsitzende der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) Vugar Aliyev, der Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung Ahmad Ismayilov, der Vorsitzende des Aserbaidschanischen Audiovisuellen Rates Ismat Sattarov sowie der Botschafter Aserbaidschans in Rumänien Gudsi Osmanov teil.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Vertiefung der parlamentarischen und institutionellen Zusammenarbeit, der Austausch von Erfahrungen in Medien- und Rechtsfragen sowie die Themen Informationssicherheit und Bekämpfung von Desinformation.

Ismat Sattarov gab bei seiner Rede eine ausführliche Information über die Medienpolitik Aserbaidschans, jüngste Reformen, den Ausbau digitaler Übertragungen und die Förderung unabhängiger öffentlich-rechtlicher Medien. Die rumänische Seite präsentierte ihre Erfahrungen in der Gesetzgebung zu Medienregulierung, Pressefreiheit, digitaler Verwaltung und Desinformationsbekämpfung.

Vugar Aliyev wies bei dem Treffen auf die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit im Medienbereich und die Rolle Rumäniens bei der Förderung regionaler Medienpartnerschaften hin.

Ahmad Ismayilov sprach bei seiner Rede von möglichen gemeinsamen Schulungsprogrammen und Projekten gegen Desinformation.

Botschafter Gudsi Osmanov wies bei seiner Rede darauf hin, dass die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern nicht nur Energie und Transport, sondern auch Informations- und Medienkooperation umfasst.

Senator Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș würdigte die bilaterale Zusammenarbeit in Medien und Recht als Beitrag zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und dem Südkaukasus.

Die aserbaidschanische Delegation verfolgte eine Plenarsitzung des rumänischen Senats, um sich über Abläufe, Debatten und Entscheidungsprozesse zu informieren.