Sergio Mattarella: Wir messen strategischer Partnerschaft zwischen unseren Ländern besondere Bedeutung bei

Baku, 30. September, AZERTAC

„Wir messen der strategischen Partnerschaft zwischen unseren Ländern besondere Bedeutung bei“, sagte der Präsident Italiens, Sergio Mattarella, bei einem erweiterten Treffen mit Präsident Ilham Aliyev.

„Diese Beziehungen weiten sich kontinuierlich aus, umfassen zahlreiche Bereiche und sind von großer Bedeutung für die Zukunft“, betonte der Präsident Italiens.