Staatliche Kommission: Weitere Massengrabstätte in Chodschali entdeckt VIDEO

Chodschali, 1. Mai, AZERTAC

In den befreiten Gebieten Aserbaidschans ist ein weiteres, bereits 25. Massengrab entdeckt worden. Das teilte Eldar Samadov, stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe der Staatlichen Kommission für Kriegsgefangene, Geiseln und vermisste Personen, am Donnerstag gegenüber Journalisten in Chodschali mit.

Bei Ausgrabungen im April wurden zwei neue Grabstätten gefunden. Eines davon, mit den sterblichen Überresten von fünf Personen, befindet sich nahe der Stadt Schuscha an der Kreuzung der Straßen Schuscha–Chankendi und Schuscha–Latschin. Ein weiteres Grab mit den Überresten von sieben Personen wurde an der Straße Asgaran–Chodschali entdeckt. Die meisten der Opfer waren Zivilisten, fügte er hinzu.

Samadov betonte zudem, dass infolge der armenischen bewaffneten Aggression weiterhin 3.990 Menschen als vermisst gelten. Durch laufende Ausgrabungen, Such- und Identifizierungsarbeiten konnte bisher das Schicksal von 170 Bürgerinnen und Bürgern aufgeklärt werden.