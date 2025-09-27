Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Baku, 27. September, AZERTAC

Am 27. September, dem Gedenktag, haben der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, der Leiter der Präsidialadministration, Samir Nuriyev, die Vorsitzende der Nationalversammlung, Sahiba Gafarova, sowie andere Staats- und Regierungsvertreter den Siegespark in Baku besucht.

AZERTAC zufolge legten die Staats- und Regierungsvertreter Kränze vor dem Denkmal nieder und ehrten mit Respekt das Andenken der gefallenen Soldaten.