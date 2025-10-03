Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Die Nachricht dürfte Elon Musk erfreut haben: Nach Monaten sinkender Verkäufe hat Tesla einen Absatzrekord erzielt. Der Grund: Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent gerechnet. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Musk spielt Bedeutung der Autoverkäufe herunter - Zwar hatten Analysten mit einem gesteigerten Kaufinteresse in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7500 Dollar Ende September gerechnet. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten.

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Techmilliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen schon seit Längerem herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang – und trifft auf viel Konkurrenz.

Insgesamt baute Tesla im vergangenen Quartal mit 447.410 Autos aller Modelle rund 4,8 Prozent weniger Wagen als ein Jahr zuvor, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Im ersten Vierteljahr galt die Übergangsphase beim Bestseller Model Y neben den Kontroversen um politische Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk als ein Grund für den Rückgang. Doch auch im zweiten Quartal mit einer stabilen Produktion des Model Y lief es nicht besser.

In Europa ist Tesla weiterhin auf rasanter Talfahrt. Im August fielen die Neuzulassungen in der Europäischen Union nach Zahlen des Branchenverbands Acea im Jahresvergleich um 36,6 Prozent auf 8220 Fahrzeuge. Im Juli gab es ein Minus von gut 42 Prozent. Teslas Anteil am EU-Automarkt sank inzwischen auf 1,2 Prozent.